Christophe BLONDEAU

Persuadé depuis déjà quelques années que le Cloud Computing va bouleverser ces prochaines décennies, je mets mon savoir faire, acquis tout au long de mes expériences, au service de nos clients et continue à développer ma veille technologique pour contribuer à les accompagner afin d'aboutir à une vision réaliste de l'informatique de demain et accomplir de nouveaux challenges avec eux.



Persuadé que cette révolution ne peut pas être mené seul, comme je l'ai fait pendant près de 8 ans comme indépendant, je me suis tournée vers un des acteurs majeurs du marché pour transmettre mon expertise et développer mon sens relationnel déjà très largement éprouvé, aux équipes que je manage maintenant.



La connaissance ne sert à rien si elle ne peut pas être partager et transmise.



Mes compétences :

Lotus domino

BPM

Workflow

Chef de projet

Sametime

Quickr

Novell

ITIL V3 Certifié

Office 365