Christophe BLONDEEL

Mes missions principales au sein du service conditions de travail :



L’animation des formations sécurité adaptées aux besoins des salariés

L’analyse des risques machines et activités

La proposition et le suivi de la mise en place des mesures de prévention

Le contrôle réglementaire des moyens de levage, des machines dangereuses

La conformité machine (respect de la norme machine 2006/42).

Réception de conformité de machines outils et de lignes de montage suivant normes machines et Renault

La validation des EPI utilisés dans l'usine.