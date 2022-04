Christophe BLOUIN

Bonjour,



Titulaire d'un Master professionnel dans la gestion et la valorisation agri-environnementale, je suis un jeune homme dynamique, polyvalent et disposant d'une grande capacité d'adaptation, souhaitant trouver un poste de chargé de missions ou d'études dans une structure à vocation environnementale, dans le but de mettre à disposition mon expérience et mes compétences dans des projets environnementaux.

Suite à un séjour d'un an en Nouvelle-Zélande, je parle couramment anglais et je suis ouvert pour un poste partout en France et même à l'étranger.



Mes compétences :

Wordpress

Etude en laboratoire

Animation

Inventaire faune/flore

Entretien zones humides et prairies

Photographie

Réalisation dossiers subventions

Prélèvement terrain

Maîtrise financements agricoles département / régi

Montage, gestion et animation de projets

Travail en équipe

Rédaction technique

Recherche bibliographique ou Internet

Gestion de groupes

Accueil du public

Création/animation d’ateliers pédagogiques

Pratique de la polyculture/élevage bovin, caprin e

Satisfaction des besoins des animaux

Production fromagère