Christophe BOIDOT

CONSULTANT SENIOR CASH MANAGEMENT / CHEF DE PROJET MOA

30 ans d’expérience BANQUE/FINANCE





COMPETENCES FONCTIONNELLES

- Flux domestiques et internationaux banque et clientèle : SWIFT, CFONB, SEPA ((SCT/SDD/PSR/CAMT)

- Cash Management International et Domestique.

- Moyens de Paiement et Services associés

- Electronic banking, Etebac3/5, EBICS T/TS, SWIFTNet FileAct

- OPCVM et Titres

- Crédits (LOA, crédit revolving).

- Progiciels bancaires : Swift Alliance, Evolan Payment Engine





NIVEAUX D'INTERVENTION

- Etude préalable, Elaboration et chiffrage de scénarii, Spécifications fonctionnelles générales, détaillées et techniques

- Gestion, suivi et coordination de projets (planification, Comité Pilotage & Projets)

- Processus organisationnels, procédures bancaires et conduite du changement

- Homologation bancaire, fonctionnelle et technique (plan de tests, validation, bilan de phase)

- Coordination et assistance aux tests client

- Support et assistance aux utilisateurs et à la Hot Line client

- Bascules et migrations (scénarii, tests, pilotage)

- Analyse d’Impacts

- Cartographie d’application

- Intégration de progiciel

- Schéma directeur





CURSUS PROFESSIONNEL

Depuis janvier 1990 Consultant

Missions chez SG, BANQUES POPULAIRES, CEDICAM, BPSS, PARIBAS, Européenne de Banque



12/1985-12/1988 FRANFINANCE

Ingénieur-analyste responsable de l’offre crédit revolving sur minitel



05/1984-11/1985 LOCAFRANCE

Ingénieur-analyste responsable de l'application « Gestion des contrats de LOA »



Mes compétences :

MOA

Moyens de paiement

SEPA

Banque