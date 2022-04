Christophe BOISVIEUX

Las de mes études d’ Économie, trop abstraites à mon goût, je“sèche” volontiers les cours de la faculté pour explorer,un appareil a photo a la main, les rues de Paris sur les traces de mon vieux maître Robert Doisneau, qui me prodigue mes premiers encouragements. Ma licence en poche, je décroche le prix Air France / Ville de Paris, en 1984, avec à la clé un voyage en Corée et ne cesse depuis de parcourir le monde. Depuis 1989, je me rends régulièrement en Inde, que je considère comme une seconde patrie et dans la sphère himalayenne que j'explore pas a pas.

Mon travail a essentiellement pour objet aujourd’hui le rapport entre l’Homme et le sacré. J'ai réalisé de nombreux reportages sur le Christianisme, le Chamanisme, le Bouddhisme les grandes religions de l’Inde.

Mes photographies sont diffusées par de nombreuses agences photographiques internationales (Corbis, Gamma Rapho, Hemis), et je collabore à plusieurs magazines français et étrangers en tant que photographe et rédacteur : Le Monde, L'Express, VSD, Grands Reportages, Animan,GÉO, etc.

Je suis également l’auteur de livres de voyage sur la France, laThaïlande, le Vietnam, la Scandinavie, le Maroc et l’Inde parus aux éditions du Chêne, Romain Pages,Vilo et EDL et ai réalisé en collaboration avec Olivier Germain-Thomas un livre sur le Bouddhisme, “Lumières du Bouddha”.



