Christophe BOLLA DE BOURAYNE

Écrivain public, assistant administratif et gestionnaire de paie, mes domaines de compétences sont divers. J'accompagne ceux et celles qui veulent écrire.

J'accompagne toutes ceux et celles qui ont une difficulté devant un dossier administratif, une lettre, un cv.

J'accompagne celles et ceux dans la rédaction de leur document de fin d'études.

J'accompagne les professionnels dans leurs démarches administratives.

Je peux aider les personnes ayant fait une demande de nationalité française à préparer leur rendez-vous en Préfecture.

Je peux intervenir auprès d'un public et travailler avec eux les savoirs de bases en Français et en Mathématiques.

J'attache de l'importance à accompagner mes interventions d'une prise en compte des personnes dans leur globalité en prenant le temps de les connaître lors de notre première rencontre et répondre ainsi plus efficacement à leurs demandes.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion administrative

Conduite de systèmes industriels

Décoration intérieure végétale

Logistique

Internet

Formation d'Adultes

Bureautique

Formation informatique