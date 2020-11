Négoce matériaux depuis 22 ans, mes compétences sont fortes de part mon expérience professionnelle avec la gestion des stocks. Je suis autonome, organisé et fort de proposition pour développer les matériaux.



J'ai de très bonne relation avec la clientèle à laquelle je suis reconnu. Je réalise les devis.



Mon permis poids lourd me permet également de pouvoir faire des livraisons auprès des particuliers et des artisans