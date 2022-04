Christophe BOLO

La relation humaine, l’accompagnement, la stimulation des collaborateurs a toujours fait partie de mes priorités quelle que soit la société ou l'association avec laquelle j'ai travaillé. Grâce à la pratique d'un sport durant 15 ans, j'ai pu découvrir les bienfaits ou les "ravages" que peut prodiguer un mauvais accompagnement.



Après une dizaine d'années dans l'enseignement sportif et l'accompagnement des compétiteurs, je me suis servi de ses acquis dans mes différents postes de manageurs et de directeur de centres de profits.



Aujourd’hui, je mets toute mon énergie au service des équipes. la mise en place des formations sur la vente répond à plusieurs objectifs:

- Le développement des compétences des équipes

- Le développement de nouvelles prestations

- La prise de conscience de la relation humaine des attentes et de la recherche des besoins clients.