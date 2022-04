Christophe BOMMELAER

Après un début dans la navigation au long cours à la Compagnie des Messageries Maritimes comme élève officier technicien suivent les cours dans les écoles d'hydrographie de Nantes et de Saint-Malo. Puis la navigation à l'offshore et au remorquage de haute mer et de sauvetage avant de venir comme capitaine de remorqueurs dans la compagnie des Abeilles exerçant dans le Port de Dunkerque. Après un passage comme Responsable assurance qualité, je devient Responsable Opérations Armement à Dunkerque. Depuis 2011 en poste au Port de Tanger Med au Maroc comme directeur général de la société de remorquage et du lamanage.



Mes compétences :

Relations humaines