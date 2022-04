Christophe BONACOSCIA

Tout juste diplômé de l'ITB (mention AB), je prends mes fonctions de Directeur d'agence.

Jusqu'au mois de mai 2015, j'étais en poste en qualité de Chargé de Clientèle Professionnels au sein de la Banque Populaire Provençale et Corse et affecté sur la région bastiaise.

Parallèlement, je suis inscrit en seconde année d'ITB au sein du CFPB de Marseille.

Mes compétences:

--Gestion d'un portefeuille de clients Professionnels composé d'artisans, commerçants et professions libérales.

--Développement de ce portefeuille par la prospection

--Commercialisation des produits et services de l'entreprise.

--Gestion du risque afin de préserver et accroître la rentabilité de l'entreprise.

--Analyse des données économiques, financières et humaines de l'entreprise.



Mes compétences :

Finance

Assurance

Communication

Conseil

Vente