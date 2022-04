Christophe BONDUE

Ce que vous devriez savoir sur moi



Originaire de Comines-Warneton, j’ai suivis mes classes à l’Institut Saint-Henri de Comines avant de me lancer de formations en formations pour atteindre le métier d’Imprimeur / Infographiste que j’ai pratiqué pendant presque 6 ans. En 2013, j’ai décidé de changer de vie. Après avoir quitté mon job, laissé ma maison et vendu ma voiture, je suis parti en Australie afin d’apprendre l’Anglais sur le terrain. J’y ai passé 11 mois. Je suis ensuite parti 3 mois en Indonésie pour y devenir plongeur professionnel. Pendant ce long voyage, j’ai appris à vivre simplement et à me défaire du besoin matériel. J’ai également acquis une compassion pour toutes les victimes d’injustice. A mon retour j’ai rejoins une équipe de volontaires à Calais pour venir en aide au réfugiés en construisant des abris. J’ai ensuite rejoins l’Association Sea Shepherd qui défend et protège la vie marine. Ma première mission aux îles Féroé m’a confirmé l’envie de me rendre utile au maximum à la protection animale.



Mes compétences :

Adobe CS4