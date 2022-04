Christophe BONDUELLE

Certification : Certifié CISCO CCNA en octobre 2003, très bonnes connaissances :

- Notions fondamentales sur le fonctionnement des couches du modèle OSI

- Conception de réseaux LAN et WAN

- Configuration et programmation avancées des routeurs CISCO, Tunneling, ACLs, protocoles de routages.

- Analyse des logs routeurs



Réseaux Configuration d'équipements réseaux :



- Switchs Nortel (BPS2000, 460,470), Passport et Baystack, Switchs Cisco, HP et avaya.



- Alacatel : OS6850, OS9800



Supervision réseau : nagios et HP OpenView



Exploitation firewall Checkpoint : Définition, administration de politique de Sécurité et analyse des logs.



Wifi : exploitation plate-forme WIFI Trapeze



Installation et configuration de sondes Réseaux NetworkVantage 8.5 et 9.0.



Bonne maîtrise des Systèmes d’exploitation : Windows Server 2003, XP, 2000 (Professionnel et Serveur).

Câblage réseaux, assistance utilisateurs maintenance logicielle et matérielle.



Téléphonie : Configuration des équipements Téléphoniques Alcatel (TOIP) : Gamme IP touch 4028, 4020, 4022 et Téléphonie dect

Configuration des ACTs

Programmation des accueils téléphoniques (standard) : CCIVR

Câblage bornes DECT et câblage analogique



Formations suivies

Checkpoint :

-Installation et administration

* EACCSA : Checkpoint Certified Security Administrator

* EACCSE : Checkpoint Certified Security Engineer



Alcatel :

DT00TE720 OmniSwitch 9xxx, 6xxxx series BootCamp



Administration de Windows Server 2003 : droits d’accès et ressources