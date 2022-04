Christophe BONHOMME

A Vos Marques... Prêts... Déposez!



Vous avez une idée, un projet, un concept? Vos idées méritent d'être protégées.



Parce que tous les savoirs, les savoirs faire et les idées ne se protègent pas de la même façon, une étude précise permettra de définir les conditions adéquates de votre protection et des démarches à suivre.

Nous vous accompagnons principalement dans la gestion administrative du dépôt de marque. Dans le cadre juridique de la propriété intellectuelle, notre avocat partenaire interviendra directement à vos cotés pour gérer légalement les démarches inhérentes.



De l'étude de disponibilité à l’enregistrement du dépôt d'une marque, nous sommes rompus à toutes les démarches administratives et procédures qui jalonnent la vie d'un titre de propriété Industrielle.



L'idée n'est pas de vous prendre en otage avec des outils surdimensionnés mais de :

-Vous accompagner dans la valorisation de vos développements

-Renforcer vos chances d’intéresser des partenaires financiers

-Augmenter votre crédibilité face à la concurrence

-Échanger dans un cadre sécurisé



L'agence AVM vous apporte gain de temps et économie d’argent pendant que vous restez concentré sur votre cœur de métier.