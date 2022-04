Christophe BONHOMME

En poste au sein de la SOCIETE GENERALE, après avoir été PMO Programme (fusion de 2 DSI et de ses organisations), Responsable Méthodologie & Suivi de projets pour le périmètre du SI Banque de Détail (animation de 60 personnes), je mets aujourd'hui mes compétences au service du responsable de département "Pilotage et Méthodes" sur toute mission nécessitant une expertise ou une instruction préalable.



Mes expériences antérieures de consultant (pendant plus de 10 ans), m’ont permis d’endosser des rôles variés tels que PMO projet, Chef de projet, Directeur de projet, Pilotage & Assurance Qualité, Assistance à Maîtrise d'OuvrAge, ...



J'ai ainsi pu acquérir des compétences aussi bien techniques (gestion de projet / programme, méthodes, pilotage) que relationnelles, dans des contextes de management différents (hiérarchique,fonctionnel, matriciel), et m'adresser à des niveaux d'organisation très variés (du chef d'équipe au COMEX, en passant par le comité de direction de l'entité) dans des contextes internes relativement sensibles (économique, politique, ...)



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

Banque

Chef de projet

Directeur de projet

Manager

Microsoft Project

Organisation

Pilotage

PMO

Qualité