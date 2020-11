Christophe BONNET

Expert, Chef de projet technique, Sécurité et Réseaux.

20 ans d'expérience.

Domaines de compétences

- Gestion de projet :

-- Pilotage de projets,

-- Capacités d’analyse et de synthèse, créativité et bonnes facultés d’adaptation

-- Planification, affectation et suivi des ressources,

-- Organisation, pilotage et suivi de réunion,

-- Tableau de bord,

- Définition des procédures,

- Analyse de risques.

- Gestion d’équipe :

-- Gestion d’un service client,

-- Gestion d’équipes d’administrateurs et de techniciens dans le cadre de projets,

-- Gestion de prestataires extérieurs,

-- Recrutement de collaborateurs,

-- Création de rétro-planning (déploiement) et planning (gestion d’équipe, des tâches, des congés…),

- Gestion opérationnelle,

- Organisation et suivi du support client Niveaux 1 à 3.

- Expertise technique :

-- Administration réseau de niveau 2 (GDO, GDI, …),

-- Intégration, validation d’architectures réseau et de sécurité,

-- Réalisation de documentations techniques,

-- Définition des règles de sécurité,

-- Audit et tests d’intrusion,

-- ITIL V3 (CAB, GDC, GDI, GDO, PDC, …)

-- Définition d’architectures télécoms et téléphonie.



Connaissances techniques

Réseaux :

- Interconnexion LAN, WAN, Ethernet,

- Protocoles de routage (BGP, RIP, OSPF, MPLS),

- Réseaux sans fil Wifi,

- Gamme Cisco, Juniper, Ucopia,

- Répartition de charge Alteon.

Sécurité :

- Gamme CheckPoint, Nokia, Fortinet

- Cisco Pix,

- Gamme Juniper et Netscreen,

- Solsoft Policy Server, Juniper NSM,

- Proxy (Bluecoat), Anti-virus (problématique virus, produits Trendmicro et Symantec),

- Sonde d’intrusion ISS, Sourcefire

Systèmes :

- Systèmes Windows, Systèmes Unix.



Mes compétences :

Sécurité

Réseau

Gestion de projet