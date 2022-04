Christophe BONNET

Mon expérience de l’événementiel de bientôt 25 ans m’a permis de découvrir de nombreuses facettes des techniques de ce domaine.



Tout d’abord 20 ans dans une TPE pour développer un savoir-faire et un très haut niveau de qualité des réalisations et surtout une autonomie de gestion des activités de la réponse au client à la réalisation dans des domaines techniques très large



Ensuite une fonction de directeur technique dans une structure plus développée qui m’a permis de prendre en main des projets de grande ampleur et la gestion complète d’une exploitation.



Enfin mon nouveau challenge qui est une sorte de retour aux sources avec la responsabilité de l’agence énergie Paris du groupe GL Events qui n’est plus à présenter.



Toutes ces expériences me permettent de maîtriser 4 grands domaines de savoir-faire :

- La direction technique sur l'ensemble de la chaîne technique événementielle.

- La gestion des projets de technique événementiels (Mode, institutions, expositions,…)

- Le management d’un centre de profit.

- La négociation commerciale de haut niveau pour des secteurs comme la mode ou le luxe.



Mes compétences :

Direction de projet

Audiovisuel

Responsable d'exploitation

Direction technique

Gestion de projets evenementiels

Chargé d'affaire

Adobe Photoshop

Evènementiel et logistique

Exploitation de site d'evenement

Projets d'intégration audiovisuelle

AutoCAD