Christophe BOONE

De formation comptable, j’ai acquis une expérience de plusieurs années dans le commerce extérieur et l’administration. Fort et méticuleux en chiffres, j’ai une préférence pour les secteurs du fiduciaire, la finance et l’administration. Parfaitement trilingues (Français, Néerlandais et Anglais), et curieux de nature, je n’aie jamais refusé un challenge.



Une connaissance approfondie des bases de données et du package MS Office (Excel, PowerPoint, Word, Excel Reporting (tables Pivot), PowerMap), me permettent de créer des rapports clairs, (graphiques et analyse du résultat obtenu). Travaillant sur base de projets, aussi bien en équipe qu’autonome, concevoir et traduire (ou corriger) des brochures dans différentes langues, j’ai une vision proactive.



Je postule pour un nouveau challenge où non seulement l’expérience est un critère mais aussi la possibilité d’évoluer dans un environnement polyvalent.



Bien qu’aillant une adresse près de Bruxelles, je vis pour des raisons semi-professionnelles en ce moment près d’Houffalize. S’il est nécessaire je peux envisager un logement plus près de l’employeur.



Un poste rémunéré aux normes du marché, m’intéresse.



Vous trouverez en annexe mon CV avec un bref aperçu de mon expérience et de mes atouts. Pour que vous vous fassiez une idée plus approfondie de ma plus-value, une entrevue est souhaitable.





La présentation et autres informations peuvent être fourni en néerlandais, français ou anglais.



Mes compétences :

Flexibilité

Travail en équipe

Aisance relationelle

Autonomie

Traduction anglais français

Commerce international

Néerlandais