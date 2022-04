Christophe BONNE

Participation à de multiples projets de création ou de refonte de systèmes d’information décisionnels et MDM pour de grands comptes, en particulier autour des outils Informatica PowerCenter (9 ans - TechLead / Expertise WebServices Provider-Consumer) & MDM (3 ans - Dev / Support / Migration) et SAP Business Objects (8 ans - Dev / Migration).



Mise en place de processus de Continuous Delivery (via GIT / Jenkins / Nexus / Ansible Tower).



Attraits pour l'Architecture SI, la Cloud BI, Machine Learning.



Mes compétences :

Informatica PowerCenter

Informatica MDM

SAP Business Objects