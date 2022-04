Christophe BORDELOUP

Après avoir travaillé 12 ans en qualité de Manager Expertise conseil chez KPMG (leader dans les métiers de l'expertise comptable et audit grands comptes), j'ai fait le choix de rejoindre deux associations majeures de la région Centre Val de loire qui comptent 25 établissements et services et plus de 500 salariés.



Depuis octobre 2014, j'ai eu pour principaux objectifs :



- de mettre en place et former une équipe de près de 10 personnes afin d'assurer le suivi comptable au quotidien, de gérer la trésorerie et ses placements,

- de choisir et mettre en place de nouveaux outils comptables,

- d'élaborer et suivre les tableaux de bord mensuels,

- d'établir les documents comptables légaux (bilans, comptes de résultat, annexes, comptes consolidés) en lien avec les commissaires aux comptes,

- d'assurer la communication interne et externe de l'information financière des 2 associations,

- de lever les fonds dans le cadre d'opérations immobilières significatives,

- de prévoir, gérer, organiser et superviser.



Mes compétences :

Reporting financier

Animation, gestion et mobilisation d'équipe

Expertise comptable et conseils aux dirigeants

Diagnostic stratégique et financier