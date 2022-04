Christophe BORDES

11 ans de ventes en négoce de matériaux, je dirige aujourd'hui un négoce de matériaux pour la construction, en qualité de Chef d'Agence, au sein de la société Chausson Matériaux.



Après une première expérience réussie en tant que Chef d'Agence Adjoint à Tarbes dans les Hautes Pyrénées, j'ai pris la responsabilité de l' agence de Villeréal dans le Lot et Garonne.



J'ai pour mission: l'application de la politique commerciale, le management d'une équipe et la gestion de l'agence et de ses clients.



Mes compétences :

Management

Négociation

Développement commercial