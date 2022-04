Christophe BORDET

GREEN LINE France fabrique des produits consommables depuis plus de 22 ans dans nos 2 unités de production au service de ses revendeurs dans toute l’Europe. Notre savoir-faire, notre réactivité et nos connaissances techniques font de notre société un fabricant reconnu pour ses innovations,son respect de l’environnement et ses productions éco-responsables.



NOTRE SOCIÉTÉ :



GREEN LINE France s’implante sur le réseau national pour commercialiser sa gamme de produits spécifiques en hygiène, entretien des locaux commerciaux/industriels, maintenance bâtiments/espaces verts, agroalimentaires, traitements des odeurs avec des solutions professionnelles clé en main, traitement des déchets, réseaux routiers/parkings, peintures et vernis, traitement des graffitis, entretien des véhicules VL/PL.



Notre capacité de fabrication nous permet de répondre rapidement et efficacement aux problèmes quotidiens de notre clientèle et futurs clients :



Produits sur mesure, conditionnements adaptés, colis découverte, grosses livraisons en cubitainers de 600 ou 1 000 Litres ou réalisation d’une demande spécifique.



Notre laboratoire de Recherche et Développement avec nos 2 ingénieurs chimistes élaborent les formules de notre gamme GREEN LINE France par un sourcing permanent et une meilleure sélection de matières premières assurant la base de la formulation des produits écologiques, efficaces, durables et éco-responsables.

Notre procédé de production éco-responsable passe par une récupération des eaux de pluie, un traitement par osmoseur qui purifie l'eau afin d'être le plus naturel possible et sans calcaire. Notre savoir-faire, nos connaissances techniques, notre réactivité, nos innovations et notre engagement éco-responsable sont un gage de qualité, d'efficacité, de protection de l'utilisateur et de l'environnement ainsi que de notre Planète.

Tous nos produits répondent à des exigences de fortes concentrations en matières actives pour une efficacité optimum.



Grâce à nos 2 unités de production dotées d'un équipement complet et nos équipes pluridisciplinaires, nous vous proposons de développer pour vous vos propres produits avec des formules "sur mesure" et personnalisables à votre image en passant par le développement packaging, marketing et la réglementation en vigueur.



Notre priorité, l’écoute et la formation du personnel, pour une application respectueuse de l’environnement et des utilisateurs. Pour ce faire, notre réseau de commerciaux est formé pour assister nos clients lors de formations produits ou mises en place de protocoles de sécurité adaptés à leur activité (CHSCT, HACCP...).



De même, notre centre de formation peut vous proposer des formations spécifiques et approfondies avec des formateurs expérimentés sur les divers protocoles de sécurité et d'environnement pour vos collaborateurs.



Nos entrepôts en France et Europe comme notre service logistique, nous permettent de vous assurer des livraisons entre 48 et 72 heures sur le territoire métropolitain. Ainsi que nous assurons aussi vos expédition dans le monde entier par fret maritime ou aérien.



Grâce à nos fortes capacités de stockage, nous sommes à même de gérer votre gestion de stock de marchandise sur nos sites français et européens afin de répondre à vos impératifs d'activités et budgétaires.



Pour une meilleur visibilité, vous pouvez en tant que professionnel visiter notre site web : http://www.greenlinefrance.fr



De plus, pour les particuliers, suite à une forte demande pour un accès à notre gamme de produits, nous avons mis en place un site marchand qui vous donne accès à des produits professionnels que l'on ne trouve pas dans les modes de distribution habituels. Visiter notre site web : http://www.greenhygieneproprete.fr



