Christophe BORDIER

• Assurer l’installation, la connexion, la formation, et le suivi des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sein du laboratoire d'analyses de biologie médicale.

• Assurer la conformité vis-à-vis de la norme ISO 15189 des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

• Élaboration des systèmes d’assurance qualité dans les établissements de soins, ou les laboratoires de biologie médicale.