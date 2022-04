Christophe BOSC

Monteur câbleur en machines spéciales depuis 1989 dans différents domaine tel que :

ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE : (DELPHI,VALEO,CHAMPIONS,......)

PHARMACEUTIQUE :(BECTON DICKINSON ,APTAR.......)

PRODUCTEUR DE BATTERIES :(SAFT ,TADIRAN......)

autre : câblage filaire de platines électrique

soudure étain sur sup-d est autre connecteur

confection de RJ 45

câblage de système pneumatique

perçage et usinage de pièces mécanique

soudure a l'arc ,tig et mig



Mes compétences :

CABLAGE PNEUMATIQUE

MONTAGE MECANIQUE

CABLAGE ARMOIRES ET MACHINES