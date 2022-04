Christophe BOUDIN

Après une expérience dans le domaine de la santé et plusieurs dans la vente, je suis actuellement en recherche active.



Dynamique et autonome, j'ai acquis à travers mes differentes expériences une grande faculté d'adaptation. Je possède également un très bon esprit équipe et de bonnes connaissances des techniques de vente.



Je recherche aujourd'hui un poste de commercial, notamment où je puisse utiliser ma double compétence.



Mes compétences :

autonome

dynamique