Gilles VERNIER

Créée il y a plus de 25 ans, UMANIS est le leader français en Data (Big Data, Business Intelligence, Gouvernance des données, Data science), Digital et Solutions Métiers.

Nous intervenons sur tout le cycle du développement applicatif, du conseil à la production jusqu’à l’industrialisation des prestations comme la TRA ou la TMA en centres de services. Umanis, c’est 2500 passionnés de nouvelles technologies, des agences sur tout le territoire français.



PRIMLOG a intégré UMANIS en juillet 2017 et j'intègre la Division Banque Finance Assurances.



UMANIS propose des compétences pour ses clients du secteur assurance :

- Une expertise métier sur les domaines de l'assurance (épargne, retraite, prévoyance, santé, IARD), de la banque, de la finance

- Une expertise de la gestion de projet en maîtrise d'ouvrage

- Une expertise technique et fonctionnelle autour du progiciel GraphTalk A.I.A. (MOA et MOE)

- Une expertise en BI / décisionnel

- Une expertise technique MOE sur différents technologies (Java, Oracle, etc...)



Quelque soit votre expertise, nous trouverons un interlocuteur. N'hésitez pas à me faire parvenir un CV et à prendre contact afin d'échanger.

gvernier@umanis.com



Mes compétences :

Assurance

MOA

Conseil en recrutement

Épargne

Assurance vie

Recrutement

Développement RH