Sandrine SUGRANES

Je suis actuellement à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles.



Ma formation et mon parcours m’ont permis d’exercer différents métiers au sein d’entreprises dans lesquelles j’ai pu acquérir des compétences en matière d’organisation, de gestion du personnel (recrutement, formation, animation), de relation avec la clientèle et les prestataires extérieurs et les différents services du siège social (juridique, social, comptabilité) ainsi qu’une partie logistique.



J'ai d'abord été responsable de rayon nature/sports collectifs au Décathlon de Vélizy puis responsable de magasin Jules à Plaisir et enfin responsable réseau chez Lidl en Yvelines/Essonne.



Grâce à la satisfaction des clients de ma zone de chalandise j'ai développé mon CA et amélioré les performances des centres de profit.



Je suis passionnée d’équitation (sport que je pratique 5 fois par semaine pour m’entraîner en vue des compétitions amateurs – concours complets et sauts d’obstacles) et de sports de glisse (surf, snowboard, windsurf).









Mes compétences :

Prise de recul

Gestion

Manager

Organisation

Recrutement

Anticipation

Formation