Christophe BOULANGER

Je suis spécialisé en Ingénierie du poste de travail et solution de déploiement industriel (PC et client léger,déport de présentation via Citrix et RDS)



Egalement capable d'administrer un environnement Microsoft Active Directoy, ma mission est souvent d'optimiser toutes les évolutions de l'environnement de travail dans un contexte grand compte (Robustesse, sécurité, parti pris d'entreprise).



Mes références : SNCF,AG2R La Mondiale, Vallourec, Auchan Drive, Auchan, Valeo, Sidel, Réseau de Transport Electrique, AMCOR, Girce Caisse d'Epargne.



Mon ancienne expérience en tant que Responsable d'agence chez Micropuce m'a permis d'associer un fort potentiel relationnel au côté abscon de l'ingénierie informatique



Mes compétences :

ITIL

Microsoft

Windows

XenApp