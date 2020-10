Christophe BOULANGER

Depuis plus de 20 ans dans l'industrie de la Supply-Chain, Logistique et Transport j'ai occupé des fonctions de Directeur Général, Directeur des Opérations, Directeur du Développement à l'international sur des secteurs clés comme Retail & Consumer, Auto, Pharma, E-Commerce.



A travers toutes ces expériences j'ai gagné une forte expertise dans le domaine du management de larges équipes, le Management de la Finance, le Développement de solutions innovantes vendues à des clients clés à l'international et la capacité à restructurer des organisations et Supply-Chain de mes propres divisions ou de celles de mes clients clés incluant également le Management de crise.



Diplômé d'un MBA, je suis bilingue Français & Anglais et propose mes services pour des missions ou des postes en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Supply Chain Management

Achats

Direction générale

Management

Leadership

Direction de centre de profits

Logistique

Conduite du changement