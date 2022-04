Christophe BOULANGER

Christophe, 46 ans

et pourquoi ne pas mettre mes connaissances au service des autres! j'ai une direction au top, un poste plaisant mais après 5 ans j'aimerai voir autre chose. chercher l'excellence d'un travail respecté par tous.

je suis à votre écoute.

Actuellement en poste comme chargé de maintenance dans un EHPAD, . J'effectue toutes les demandes en matière de maintenance préventive et curative, achats et autres services. Mon temps est partagé entre plusieurs sites sur un rayon de 70 km (résidence sociale, cabinets dentaires, centres optiques et crèches) .La diversité des tâches et des sites fait que je me plais dans mon travail. Pour revenir à mon cursus professionnel, j'ai passé 20 ans dans la Marine Nationale (transmission, sous marin). En 2009, j'ai décidé de tourner la page pour me lancer dans la maintenance de bâtiment, cela comprend l’électricité, la plomberie, la maçonnerie, le jardinage... En fait je suis un poly maintenicien avec 4 années d’expérience dans ce domaine. Ma première expérience dans ce domaine fut chef d'équipe dans une entreprise de nettoyage. J'y effectuais les plannings hebdomadaires du personnel, les pointages des heures de travail, les contrats d'embauche puis en dans un second temps, j'ai crée un service "multi service" pour les agences immobilières et les particuliers.

Après cette expérience très bénéfique, j 'ai occupé un poste de chef de service travaux dans une agence immobilière, au service des locataires et des propriétaires. Un licenciement économique m'a permis d'officialiser mes compétences par un CAP. Depuis j'exerce et je mets à profit toutes mes compétences au sein des mutuelles de Bretagne.



Mes compétences :

polyvalence

Rigueur