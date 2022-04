Cabinet EC INGENIERIE

Christophe BOULEUX

Economiste de la Construction - Métreur

579, Chemin de la Forêt Verte – Bât B7

76230 BOIS-GUILLAUME

Por : 06 58 27 81 37

Fixe : 02 32 91 06 16

bouleux-christophe@bbox.fr



Nous réalisons vos études pour des marchés publics, des investisseurs privés et des particuliers.



Nous rédigeons les pièces écrites :

• C.C.T.P. (Cahier des clauses techniques particulières),

• Les bordereaux avec D.Q.E. (Détail Quantitatif Estimatif) ou sans quantité,

• Les estimations de vos projets,

• Les pièces administratives,

• Les analyses d’offres.



Les projets étudiés sont de toutes natures, de tous modes de construction (ossature bois, béton, brique thermique, agglomérée, pierre, etc…) et d’importances aux niveaux financiers, aussi bien sur des bâtis neufs et anciens (constructions de toutes époques et styles pouvant être classées ou inscrites aux Bâtiments de France, aussi bien en réhabilitations, rénovations et restaurations du patrimoine).



Nature des projets étudiés :



• Bâtiments d’habitation collective (privative et locative),

• Maisons individuelles et extensions,

• Etablissements recevant des publics (administratifs, enseignements, crèches, médiathèques, etc…),

• Bureaux, commerces, bâtiments industriels et professionnels,

• Programmes de travaux et d’entretien pour des bailleurs sociaux et syndic de copropriétés.



Nous étudions les lots de structure, les lots architecturaux, les lots fluides* et les lots V.R.D.* (*Uniquement pour des petites et moyennes opérations, pour des projets plus importants ces lots devront être réalisés par des bureaux d’études spécialisés).



Les études sont conformes aux réglementations thermique, acoustique, incendie, accessibilité P.M.R. en vigueur et nous vous proposons des solutions techniques.