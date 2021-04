Christophe BOULLE

J'ai assurer le poste de Chef de chantier robotique dans le secteur automobiles pendant 30 ans.

Mon rôle était de gérer les sous-traitants, le planning, la sécurité ainsi que les réunion clients et le reporting a ma hiérarchie.

Suivre le montage mécanique et électrique des installation de robots dapplication peintures, machines dessuyage et salles de distribution peinture, mastic et cires.

Suivre aussi la mise en service et l'assistance production.

Clients : Renault ; PSA ; GM ; PO ; Inoplast ; Smart.

Pays: France, Allemagne, Pologne, Russie, Brésil, Argentine, Portugal.

Adaptabilité et contrôle de soi sont indispensables.