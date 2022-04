Christophe BOURDET

Après une expérience très enrichissante de 10 ans comme coordinateur informatique pour un groupe de négoce (1992/2001), je choisis de piloter mon propre bateau et monte mon entreprise de services en informatique.



Depuis près de 10 ans aujourd'hui, je conseille, oriente, propose et fournis des matériels, des logiciels, des solutions complètes pour mes clients (professionnels commercants et artisans, écoles, mairies, particuliers).



Mes compétences :

Conseil

Informatique

installation

Internet

Maintenance

Maintenance informatique

Ordinateur

Upgrade

Vente