Bonjour a tous je me presente BOUREL Christophe 28 ans chef de rayon titulaire dans le 1er castorama de france , je suis responsable du rayon peinture , j anime et manage une equipe de 6 personne , je suis épanoui dans mon metier de vendeur et aime le contact client .



Mes compétences :

vente

manager une equipe

gestion