Christophe BOURET

Consultant,Conseils techniques et Formations aux entreprises artisanale et agroalimentaire.

Champion du monde des desserts glacés 2014.

Master international des desserts glacés 2013.

Grand d' excellence académie nationale de cuisine (Chocolaterie)2000

Bénéficiant d'une large expérience artisanale et industrielle dans le domaine de la pâtisserie,glacerie,chocolaterie.

Je propose mes compétences