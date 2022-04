Juliette SABATIER

Actuellement dans la presse spécialisée, je joue les équilibristes: être pointue sur des thématiques qui n'ont presque rien en commun, le monde de la gastronomie sucrée et celui de l'audition.



Longtemps rédactrice pour la presse magazine, j'ai traité de sujets de société -santé, consommation, emploi, éducation- et rédigé des articles psycho/témoignages: relations parents/enfants, violences intrafamiliales, discriminations... Mais aussi fait des portraits de chefs d'entreprise.



J'essaie toujours de conjuguer efficacité, rigueur et rapidité... Avec le sourire !



Mes compétences :

Conseil en communication

Animation de réunions

Rédaction de contenus

Community management

Rédaction web

Newsletter

Photographie

Reportage