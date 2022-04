Christophe BOURGES

Je suis un ingénieur biologiste avec de solides connaissances scientifiques et je maîtrise de nombreuses techniques de laboratoires. J'ai travaillé durant 3 ans et demi comme ingénieur d’études de l'INSERM au Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy (CIML), en étroite collaboration avec le groupe SANOFI, dans le cadre d'un important contrat AVIESAN entre le CIML et Sanofi. Je suis à l'heure actuelle Research Assistant à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, au sein du Cambridge Institute for Medical Research.



Je suis rigoureux, autonome, curieux et enthousiaste. J'aime travailler en équipe, prendre des initiatives et faire la différence de par mon investissement dans les projets dont j'ai la charge.



Mes compétences :

transcriptomique

Veille technologique

Biologie cellulaire

recherche translationnelle

Biologie moléculaire

Synthèse rédactionnelle

Gestion de projet

Recherche scientifique

Microbiologie

développement et validation de techniques

Immunologie

Encadrement et formation de technicien

R&D dans l'industrie et l'académie

Communication

Veille scientifique

Cytométrie en flux