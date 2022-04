Christophe BOURZAT

-BAC E ET BTS ATI

-ANCIEN MILITAIRE

-PASSAGE DE 10 ANS DANS LA GRANDE DISTRIBUTION

-AUJOURD'HUI AU SEIN DE LA 1ere BANQUE PRIVEE EN GESTION ET CREATION DE PATRIMOINE



JE SUIS PARISIEN (REGION PARISIENNE) D'ORIGINE MAIS BRETON DANS LE COEUR, GRAND AMATEUR DE RUGBY ET DE SPORT EN GENERAL, CELA FAIT 11 ANS QUE JE SUIS DEFINITIVEMENT DANS MON ELEMENT AU MILIEU DE TOUTE CETTE VERDURE.

BREF, JE SUIS CONSEILLER EN CREATION ET GESTION DE PATRIMOINE ET JE ME SUIS INSCRIT SUR VIADUC AFIN D'ELARGIR MON CHAMPS DE RELATIONS

BASE A QUIMPER, FINISTERE SUD, J'AI EU LA CHANCE DE PARCOURIR A PEU PRES TOUTE LA FRANCE



Mes compétences :

Distribution

Finance

Grande distribution

Management