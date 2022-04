Christophe BOUTET

Key account manager Artmadis (art de la table) sur les comptes Auchan, Leclerc et System U



Mes missions :

Au sein de ces centrales, je négocie les accords et les correspondantes dans le cadre de la politique commerciale (assortiments, planning promotionnel, plan merchandising,...).

J'établis et j'anime les plans d'affaires annuels en identifiant les leviers de développement des clients de mon périmètre.

Je suis responsable du compte d'exploitation de mes clients : C.A., volume, marge, rentabilité des moyens promotionnels mis en œuvre, suivi des budgets annuels.

Je travaille de façon transverse avec les différents services de la société : administration des ventes, logistique, direction des ventes, DAF, marketing.



Mes atouts :

Capacités d’écoute et d’argumentation

Réelle force de conviction et d'une culture du résultat

Innovation, Réactivité, Orientation et fidélisation portefeuilles clients

Négociations des conditions de vente et maximisation du chiffre d’affaires

Management d'équipes transverse



Mes compétences :

Commercial

Management commercial