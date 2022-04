Christophe BOUTIN

Actuellement infirmier coordinateur dans un EHPAD de 82 résidents et responsable d'une équipe de 27 agents ( IDE, AS/ AMP, Auxiliaires de vie).

Objectif à moyen terme d'intégrer une formation de directeur d'établissements sociaux et médico-sociaux afin de devenir responsable d'établissement.



Mes compétences :

Soins infirmiers

Communication

Management

Ecoute

Prise en charge de la douleur