Christophe BOUTTIER

Spécialisé dans la commercialisation de prestation de services B to B, j’ai toujours orienté mes objectifs autour de quatre grands axes : rentabilité, cibles commerciales, montée en compétences des collaborateurs

et gestion budgétaire, avec pour but final la satisfaction client.



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projets

Stratégie commerciale

Responsable d'agence

Management

Gestion centre de profits

Commercial

Pilotage

Vente

Stratégie de communication

Développement commercial

Pilotage d'activité