Christophe BOUVET

Madame, Monsieur,



Les différents postes que j'ai effectués m’ont permis de développer plusieurs aptitudes nécessaires à la pratique du métier de commercial terrain. Ainsi, la mobilité, le travail en équipe, l’aisance dans la communication, la disponibilité et la capacité d’adaptation sont les points forts que je me propose de mettre à votre service.

Ce choix est également motivé par le souhait de m’investir pleinement au sein d’une équipe pour y apporter les compétences nécessaires afin de devenir rapidement un collaborateur fiable et efficace. En effet, je compte maintenant profiter de mes expériences professionnelles passées pour participer au développement des activités de votre entreprise.

Espérant que ma candidature aura retenu votre attention et persuadé qu’une lettre ne peut révéler totalement ma personnalité et mes compétences, je reste à votre entière disposition pour vous démontrer ma motivation lors d’un entretien à votre convenance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations, les meilleures.





Mes compétences :

D'expérience