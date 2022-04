Christophe BOUVIER

Bonjour a vous,technicien de maintenance,j'ai travaillé dans le batiment,l'industrie,la métallurgie et fait un stage dans les énergies propres et renouvelables.

Curieux de nature, j'aime développer,améliorer sur les nouveaux produits du marché

Je suis actuellement a la recherche d'un emploi



Mes compétences :

Gestion de chantier

Gestion du stock

Maintenance industrielle

Formateur et tuteur

Encadrement d'une equipe

responsable service électricité