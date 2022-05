Patrice GRANJARD

Technico - commercial avec une fibre d'entrepreneur, j'adapte le type de management par rapport à mes collaborateurs, donc un style participatif.

J'aime relever les challenges dans une équipe avec une forte cohésion avec une culture du positivisme pour obtenir les meilleurs résultats et appréhender les contraintes.

Je souhaite relever des challenges et mettre en place tous les outils pour y parvenir, je suis un véritable lien entre le commercial l'ADV et la politique commerciale de l'entreprise.

J'ai un tempérament de gagnant, je sais le transmettre à mon entourage et le transformer en résultat.

Je pratique ce métier dans le respect, l’honnêteté et la convivialité.



Mes compétences :

Management d'équipes

Technico commercial

Relation clients

Gestion de production

Microsoft Office

Logiciel Mag

Internet