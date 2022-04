Christophe BOUYSSIE

Actuellement correspondant au Brésil.

Blog : http://correspondancessud.wordpress.com

Journaliste free-lance, économie, art de vivre et tourisme et cultures indigènes.

Interviews en espagnol et anglais, langues de travail. Portugais : débutant.

Expérience de correspondant à Londres et Barcelone (deux ans dans chaque pays).

Expérience de rédacteur en chef.

Expérience de l'enseignement du français et de la littérature française.

Pratique professionnelle de la photo.



Mes compétences :

Anglais

Art

Economie

Espagnol

Photo

Photographe

Rédacteur

Rédacteur en chef

spiritueux

Tourisme

Voyages