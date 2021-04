Stéphanie CAUMONT

Spécialiste du webmarketing dans lunivers de la Maison, ma mission est de faire briller les Talents et de médiatiser les marques de ce secteur en sappuyant sur les réseaux sociaux pour raconter leur histoire.

J'élabore pour les talents, que ce soit des décorateurs, photographes, restaurants ou marques de décoration, des stratégies digitales et leurs déclinaisons opérationnelles sur les réseaux sociaux. J'utilise des techniques de storytelling et je crée pour eux des guides de marque (livrets de recommandations) qui leur permettent davoir une communication cohérente sur lensemble de leurs canaux de communication.



FORMULES POSSIBLES : A LA CARTE / EN LIGNE / FORMATIONS



CONSEILS - Déployer une stratégie de présence sur les Réseaux Sociaux pour votre entreprise. Vous avez besoin de notoriété, de visibilité, et de générer des contacts commerciaux, DKOmedia élabore des stratégies digitales et leurs déclinaisons opérationnelles sur les réseaux sociaux.



FORMATIONS - Bénéficier dune série de formations adaptées (sur place ou en ligne) pour prendre en main la présence votre structure sur les réseaux sociaux. DKOmedia est un organisme de formation. Les formations peuvent être prises en charge.



N'hésitez à me solliciter sur http://dkomedia.com/ ou par mail: stcaumont@dkomedia.com.



Plateformes : LinkedIn, Twitter, Youtube, Facebook, Pinterest, Instagram, Houzz



Mes compétences :

Formation

Community management

Marketing digital

Audit et conseil en stratégie

Cartographie des influenceurs

Communication digitale

Facebook

google adwords

Social Selling