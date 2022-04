Emmanuel MIGNOT

Complètement spécialisé dans la Gestion de la Relation Client et des centres d'appels, je réalise depuis bientôt 30 ans la synthèse de mes formations d'origine : le marketing et l'informatique que j'ai découverte chez Burroughs (devenue UNISYS) dans les centres d'appels outsourcés : Multicontact d'abord pendant 10 ans (revendu à France Télécom) puis Teletech International depuis 1993.



Aujourd'hui, je reste très intéressé par les évolutions technologiques dans mes domaines, mais je passe surtout du temps à réfléchir à l'évolution des organisations du travail et de la consommation.



J'ai aussi orienté mon activité dans le développement d'activités innovantes en milieu rural et j'ai finalement crée plusieurs centaines d'emplois dans de très petites agglomérations.



Pour compléter ce parcours, j'ai crée le premier magazine spécialisé dans le Télétravail et le premier salon de ce domaine également.

Plus récemment, j'ai lancé en juin 2007 CherClient.wiki, le premier wiki de la Relation Client.(accessible à l'adresseArray).



J'anime un blog sur la Relation Client : GoodMorning Client (http://www.goodmorning-client.com .



Mes compétences :

Call centers

Centres d'appels

Finances

Marketing

Moto

Relation Client