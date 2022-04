Emmanuel MIGNOT

FIVO Sécurité Incendie est un véritable spécialiste des solutions de compartimentage dans le domaine de l’incendie. Que ce soit pour les fermetures coupe-feu traditionnelles (portes battantes et coulissantes, trappes, portillons, guillotines, …), pour les clapets coupe-feu ou les volets de désenfumage, ou bien encore pour les rideaux coupe-feu, notre société est en mesure de répondre à toutes les attentes de nos clients que ce soit en négoce, en installation, en remise en état et en maintenance.



Forte de ses 18 années d’expérience et de ses 6 Techniciens, notre société travaille exclusivement pour les Professionnels et intervient sur toute la France.