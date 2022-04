Emmanuel MIGNOT

J’ai vécu une carrière passionnante de prestataire en relation clients et dans les centres d’appels.



C’est un métier qui m’a permis de collaborer pendant de longues années avec des Directeurs Généraux, Marketing, Commerciaux, Communication de nombreux très grands groupes, et ça a été un très grand plaisir.

Je connais parfaitement cette relation complexe entre donneur d’ordres et prestataire. Je sais combien il est délicat d’en faire une relation de vrai partenariat, solide et confortable pour les deux parties.

J’ai créé eb-Lab pour me mettre à votre service si vous ressentez le besoin d’être accompagné dans votre démarche de service à vos clients.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Commercialisation

Innovation