Christophe BOYER

Depuis 25 ans mes expériences professionnelles en tant que salarié, associé et gérant de SARL m'ont permis de mettre en œuvre mes qualités personnelles faites de rigueur et de persévérance et forger ma capacité d’écoute, d'analyse et de négociation.



Lors de mon parcours professionnel au sein de PME, j’ai intégré différentes fonctions marketing et commerciales dans divers secteurs d'activité avec pour objectif d’élargir mes compétences et consolider mes savoir-faire.



Commercial altruiste, curieux et créatif j'aime progresser en équipe. Véritable chasseur mon investissement et ma ténacité commerciale sur le terrain donnent des résultats.



Mes compétences :

Aide pour réponse aux appels d'offres