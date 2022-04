Christophe BOYER

De formation, expertise Immobilière et commerciale, je rejoins l’IRT en 2010 en tant que technicien gîte de randonnée dans le pôle Produit, après avoir exercé chez CBo-Territoria dans le domaine du foncier . Suite de la création du Pôle Ingénierie et Innovation en 2011, mes compétences sur l’analyse foncière ont été remarquées, ce qui m'a permis de travailler dans mon milieu de formation initiale, à travers le service Ingénierie.



Ce service réalise pour le compte des collectivités et également pour d'autres acteurs du monde économico-touristique, des diagnostics courts, sur mesure, d’un foncier ou d'un projet touristique structurant. Il réalise également pour ces acteurs l'assistance à maîtrise d’ouvrage au lancement de projets d’hébergements et autres équipements structurants (ex : rédaction des appels à projets de création d’hôtels ou d’équipements, …)

Nous développons d'autre part au travers de ce service des outils d’aide à la décision pour le développement de l’hébergement touristique (ex : base foncière touristique, schéma directeur d’hébergements, …) et par ailleurs l'Expertise de projets ou programmes touristiques structurants ou innovants (ex : concept de franchise restaurant, carnet de tendances, ...). Nous assurons également l’animation du Pôle Touristique d’Excellence ainsi que l’aide à la structuration de filières prioritaires pour la destination (croisière, aérien,…)



Je suis également très actif dans le milieu associatif de ma ville de naissance